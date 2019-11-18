Головна Новини
18 листопада • оновлено в 15:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"На руку Кремлю": в МВС попередили учасників протестів проти капітуляції

1.2т
Читати матеріал російською

Національна поліція України буде "реагувати в рамках закону" на будь-які порушення правопорядку під час масових акцій протесту.

Про це в ефірі ObozTV розповів радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, коментуючи мітинги по гаслом "Ні капітуляції". За його словами, організатори протестів повинні розуміти, що будь-яка дестабілізація зіграє на руку Росії.

"Ми з вами не Мордор і не Російська імперія. Ми живемо в по-справжньому демократичній країні... Це досягнення, в першу чергу, Революції Гідності... Ми не просто вітаємо право громадянина протестувати, це нормально. Це святе право, і ми будемо його неухильно захищати. Але в цій ситуації треба враховувати ризики і в жодному разі не дати можливість розгойдати ситуацію до силових протистоянь", – підкреслив радник глави МВС.

"У цьому сенсі я вважаю, що і ті, хто сьогодні підтримує президента, і ті, хто не підтримує президента, та українська політична громадськість, яка виходить на маніфестації, проголошує свою точку зору на захист інтересів української державності, прекрасно це розуміє, що сьогодні не можна дати можливості будь-якого силового протистояння. Не можна ні в якому разі допустити розхитування ситуації, чим негайно скористається Путін", – заявив він.

Новини
Сивохо розлютив ветерана АТО: "войовнича меншість" влаштувала флешмоб

За словами Шкіряка, "будь-який розкол, внутрішній конфлікт і силове протистояння буде грати на руку Кремлю".

"Ми будемо захищати право громадянина на мирний протест, але без порушення червоних ліній. Де є перехід на будь-які провокативні дії, поліція буде реагувати адекватно в рамках закону", – додав він.

"На руку Кремлю": в МВС попередили учасників протестів проти капітуляції

svoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Майдан проти капітуляції
Особа
Зорян Шкіряк
Місце
Україна
Теги
протест Національна поліція України поліція Міністерство внутрішніх справ України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
20
6
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Аууу?! Укропапуасы наконец-то начали понимать,что они лишь папуасы))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги