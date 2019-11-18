"На руку Кремлю": в МВС попередили учасників протестів проти капітуляції

Національна поліція України буде "реагувати в рамках закону" на будь-які порушення правопорядку під час масових акцій протесту.

Про це в ефірі ObozTV розповів радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, коментуючи мітинги по гаслом "Ні капітуляції". За його словами, організатори протестів повинні розуміти, що будь-яка дестабілізація зіграє на руку Росії.

"Ми з вами не Мордор і не Російська імперія. Ми живемо в по-справжньому демократичній країні... Це досягнення, в першу чергу, Революції Гідності... Ми не просто вітаємо право громадянина протестувати, це нормально. Це святе право, і ми будемо його неухильно захищати. Але в цій ситуації треба враховувати ризики і в жодному разі не дати можливість розгойдати ситуацію до силових протистоянь", – підкреслив радник глави МВС.

"У цьому сенсі я вважаю, що і ті, хто сьогодні підтримує президента, і ті, хто не підтримує президента, та українська політична громадськість, яка виходить на маніфестації, проголошує свою точку зору на захист інтересів української державності, прекрасно це розуміє, що сьогодні не можна дати можливості будь-якого силового протистояння. Не можна ні в якому разі допустити розхитування ситуації, чим негайно скористається Путін", – заявив він.

За словами Шкіряка, "будь-який розкол, внутрішній конфлікт і силове протистояння буде грати на руку Кремлю".

"Ми будемо захищати право громадянина на мирний протест, але без порушення червоних ліній. Де є перехід на будь-які провокативні дії, поліція буде реагувати адекватно в рамках закону", – додав він.

svoboda.org

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