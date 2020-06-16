На Рівненщині вилучили майже тонну награбованого бурштину на 30 млн. Фото

На Рівненщині правоохоронці вилучили у двох братів 858 кілограмів каміння бурштину, вартість якого сягнула понад 30 млн гривень.

Обшуки здійснювалися у межах кримінального провадження, на підставі ухвали суду. Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, 16 червня у помешканнях двох жителів Володимирецького району Рівненської області було виявлено та вилучено 858 кг бурштину-сирцю.

На Рівненщині вилучили 858 кг каміння бурштину/Офіс генерального прокурора

Вага окремого каміння становить більше кілограма, а його вартість на "чорному ринку" – від $10 тис. Тоді як орієнтовна вартість усього вилученого бурштину – 30 млн грн.

"Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення", – йдеться у повідомленні.

На Рівненщині вилучили 858 кг каміння бурштину/Офіс генерального прокурора

Зазначається, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину (ч. 2 ст. 240-1 КК України) здійснюється прокуратурою Рівненської області.

На Рівненщині вилучили 858 кг каміння бурштину/Офіс генерального прокурора

А досудове розслідування проводять слідчі СУ Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Рівненській області ДСР Національної поліції України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські копачі бурштину, які нелегально працюють у Рівненській області, завели сторінку у соцмережі TikTok, на якій діляться відео з промислів та відверто кепкують з правоохоронців, вихваляючись видобутим камінням.