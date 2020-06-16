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На Рівненщині вилучили майже тонну награбованого бурштину на 30 млн. Фото

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Розслідування
1,3 т.
На Рівненщині вилучили майже тонну награбованого бурштину на 30 млн. Фото

На Рівненщині вилучили 858 кг каміння бурштину

На Рівненщині правоохоронці вилучили у двох братів 858 кілограмів каміння бурштину, вартість якого сягнула понад 30 млн гривень.

Обшуки здійснювалися у межах кримінального провадження, на підставі ухвали суду. Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, 16 червня у помешканнях двох жителів Володимирецького району Рівненської області було виявлено та вилучено 858 кг бурштину-сирцю.

На Рівненщині вилучили 858 кг каміння бурштину/Офіс генерального прокурора

На Рівненщині вилучили 858 кг каміння бурштину/Офіс генерального прокурора

Вага окремого каміння становить більше кілограма, а його вартість на "чорному ринку" – від $10 тис. Тоді як орієнтовна вартість усього вилученого бурштину – 30 млн грн.

"Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення", – йдеться у повідомленні.

На Рівненщині вилучили 858 кг каміння бурштину/Офіс генерального прокурора

На Рівненщині вилучили 858 кг каміння бурштину/Офіс генерального прокурора

Зазначається, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину (ч. 2 ст. 240-1 КК України) здійснюється прокуратурою Рівненської області.

На Рівненщині вилучили 858 кг каміння бурштину/Офіс генерального прокурора

На Рівненщині вилучили 858 кг каміння бурштину/Офіс генерального прокурора

А досудове розслідування проводять слідчі СУ Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Рівненській області ДСР Національної поліції України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські копачі бурштину, які нелегально працюють у Рівненській області, завели сторінку у соцмережі TikTok, на якій діляться відео з промислів та відверто кепкують з правоохоронців, вихваляючись видобутим камінням.

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