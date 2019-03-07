На Прикарпатті маршрутник задавив свою пасажирку: фото

В Івано-Франківській області за участі маршрутки сталася аварія, що закінчилася трагедією.

ДТП трапилася біля села П'ядики Коломийського району, повідомляє прес-служба ГУНП Прикарпаття.

Водій автобуса сполученням Семаківці — Турка збив 37-річну пасажирку, яка вийшла з транспортного засобу. Від отриманих травм потерпіла, жителька с. П'ядики, загинула на місці.

Поліцейські взяли у водія кров. Попередньо на момент ДТП чоловік був тверезий.

ДТП на Прикарпатті

Обставини трагедії з'ясовуються.

ДТП на Прикарпатті

ДТП на Прикарпатті Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві легковий автомобіль ЗАЗ VIDA на Броварському шосе лоб у лоб зіткнувся із швидкою допомогою. В результаті водій і двоє пасажирів легковика загинули на місці. У "швидкій" постраждав водій, двоє лікарів і пацієнт.

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