На Полтавщині підірвали авто 'Укрпошти' та вкрали 2,75 млн грн: працівники в лікарні

У вівторок, 7 липня, біля села Тишки на Полтавщині невідомі скоїли напад на авто "Газель", що належить "Укрпошті". Нападники підірвали машину і викрали понад 2,75 млн гривень і табельний пістолет охоронця.

В результаті розбійного нападу, двоє людей, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження та доправлені до лікарні, повідомляє пресслужба ГУ НП регіону.

"Внаслідок нападу двоє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Водій автомобіля перебуває у важкому стані у лікарні", – додали в Офісі генерального прокурора.

У Полтавській області введено план перехоплення, поліція здійснює оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особливо небезпечних злочинців.

В "Укрпошті" додали, что автвіка доставляла кореспонденцію за маршрутом Лубни – Лохвиц.

"Нині працівники госпіталізовані в лікарні, їм оперативно надається медична допомога. Команда "Укрпошти" відслідковує стан здоров’я постраждалих і знаходиться на постійному зв’язку із управлінням охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації та лікарнею. За потреби компанією буде надано все необхідне для лікування співробітників", – повідомили у компанії.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (замах на вбивство) і частини 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Офіс Генерального прокурора контролюватиме хід розслідування кримінального провадження.

Напад на авто "Укрпошти"

Нападники підірвали авто

Напад на авто ОГП

Підірваний авто ОГП

Кабіна авто ОГП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 5 липня у Вінницькій області невідомі люди пограбували банкомат і забрали близько мільйона гривень.