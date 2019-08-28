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На Одещині вбили виховательку дитячого садка: на тілі виявили сліди насилля

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У селі Нерубайське Біляївського району Одеської області вбили виховательку дитячого садка. На її тілі виявили сліди побиття.

Як "УНН" повідомили у правоохоронних органах, труп жінки 1955 року народження знайшли на території садового товариства.

На тілі загиблої були помітні сліди побиття. Труп направили на експертизу для встановлення причин та обставин смерті.

На Одещині вбили виховательку дитячого садка

На Одещині вбили виховательку дитячого садка

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Правоохоронці розпочали розшук колишнього співмешканця жінки. Також відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Дачне Біляївського району Одеської області вбили військовослужбовця 35-ї окремої бригади морської піхоти.

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Місце
Україна Одеса
Тег
вбивство
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