У Чорноморську, Одеська область, ровесниця побила 14-річну дівчинку на очах в інших підлітків.

Про це повідомляє пресслужба Одеського ГУ ГПУ. Поліцейські вивчили відеозапис із бійкою, поширений у мережі.

"Нині особи безпосередніх учасників інциденту, а також ще трьох дівчат, які були присутні, встановлені. Для надання пояснень та ухвалення рішення всі вони разом із батьками запрошені до відділу поліції", – йдеться в повідомленні.

На Одещині підлітки побили дівчинку

На записі видно, як дівчинка лежить на газоні, а інша притримує її ногами, не даючи встати, і б'є руками та ногами. Водночас за кадром чути підбадьорливі крики і сміх.

За даними телеканалу ІТ-3, побиту дівчинку звуть Соня, їй 14 років. Відзначається, що її мати спершу не хотіла писати заяву до поліції.

"Тому що вона ціла, і діти можуть робити на вулиці речі, які, можливо, вони не думають, що роблять. Вони за себе не відповідають, тому що відповідають за них батьки", – говорила жінка.

Цю подію кваліфіковано поліцією як хуліганство. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 КК. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині діти заради забави забили на смерть бездомного.

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