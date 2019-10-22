На Одещині четверо підлітків жорстоко зґвалтували школяра: справу намагаються зам'яти

На Одещині 12-річного школяра зґвалтував 15-річний раніше судимий старшокласник разом із трьома іншими учнями.

Події відбулися ще п'ять місяців тому, коли підліток повертався додому зі школи. Поліція почала розслідування, однак жодних результатів досі немає. Рідні потерпілого підозрюють, що справу просто намагаються зам'яти. Про це повідомляється у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як розповіла мама хлопчика Сільва Саакян, спершу її сина ґвалтували у кущах, згодом у закинутих будівлях. Водночас, щоб підліток не пручався й не кричав, застосовували силу. В одному з тих приміщень правоохоронці знайшли використані контрацептиви. За словами потерпілого школяра,такі були й у його кривдників.

"Закривали йому рота й сильно тиснули, щоб ніхто не почув крику… Після статевого акту цей презерватив знімався і одягався іншим. Я не уявляю, як так можна. Правоохоронці сказали: якщо колись у них будуть підозрювані – вони порівняють", – переповідає Сільва Саакян.

Підлітки жорстоко зґвалтували школяра ovid.com.ua

Однак таких підозрюваних досі не знайшли, додає жінка. Адже її син чудово знав тих, хто з ним таке вчинив – всі з однієї школи. Розповідав, що ще з минулої осені вони принижували і били його. Щоправда, хлопчик боявся зізнатися у цьому рідним, оскільки мати одного з кривдників вчителює у цьому ж навчальному закладі.

Водночас там запевняють, що жодної агресії чи булінгу не помічали. А у зґвалтування і поготів не вірять.

"Не було у нас такого ще в селі, не можу я повірити. Це болісно для мами, і тих я можу зрозуміти теж. По-перше, потрібно, щоб слідство довело, що це діти були винні", – відповіла журналістам в. о. директора школи Інна Білоус.

Керівництво райвідділу освіти інцидент коментувати теж відмовилося, мовляв, не мають права щось говорити про це.

Спершу підлітка ґвалтували у кущах, згодом у закинутих будівлях Скріншот із відео

Сільва Саакян зазначила, що спершу не хотіла травмувати сина розголосом справи й чекала, що правоохоронці зроблять свою роботу. Утім, у приватній розмові слідча їй заявила, що справу до суду не доведуть. Відтак жінка вирішила звернутися до журналістів, аби завдяки суспільному резонансу розслідування зрушилося з мертвої точки і винних покарали.

Так, факт зґвалтування експертиза підтвердила, проте вказані потерпілим хлопчиком ґвалтівники досі проходили у ній як свідки. Тепер цей статус може змінитися.

"Постала необхідність у комісійній судово-медичній експертизі, яка проводиться тільки у випадках, коли ми отримуємо усі результати попередніх експертиз. Зараз вона призначена і триває", – зауважила речниця ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська.

Водночас після того, що трапилося, родина потерпілого змушена була залишити село. Підлітку довелося пройти численні допити, експертизи й по декілька разів переповідати пережите. За словами психологів, після такої тяжкої душевної травми хлопчику необхідна кваліфікована допомога.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні 12-річного школяра зґвалтували четверо старшокласників. З метою безпеки дитини правоохоронці не розголошували область, де трапився злочин. "Ви тільки вдумайтеся! Як цей хлопчик щодня ходив до школи, де бачив тих, хто не раз із нього знущався, і все ж таки вирішив розповісти про це своїй матері", – написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

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