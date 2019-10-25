Ґвалтував вітчим: на Миколаївщині завагітніла малолітня дівчинка

У п'ятницю, 25 жовтня, в Кривоозерському районі на Миколаївщині 13-річна дівчинка зізналася, що завагітніла після зґвалтування вітчимом.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції в Миколаївській області. Ознаки вагітності у дитини помітили співробітники соціальної служби, які прийшли перевірити умови в сім'ї.

При цьому мати запевнила, що нічого не знала про батьківство чоловіка. Відзначимо, сім'я перебувала на обліку неблагополучних.

На Миколаївщині дівчинка завагітніла від вітчима Факти

Про побачене соцслужба одразу повідомила поліцію, яка відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 155 "Статеві відносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку", що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Поліція почала з допиту вітчима. Встановлюються всі обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сахновщинському районі Харківської області правоохоронці запідозрили місцевого жителя в неодноразових зґвалтуваннях 13-річної зведеної сестри.

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