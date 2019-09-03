Мати бачила і мовчала: у Сумах чоловік зґвалтував 6-річну дівчинку

У Сумах 33-річний чоловік, перебуваючи вдома у своєї співмешканки, зґвалтував її шестирічну дочку. У поліцію звернулася бабуся дитини.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Сумської області, у цей час мати дівчинки перебувала у сусідній кімнаті. Коли на крик дитини вона зайшла до кімнати, чоловік запевнив, що "більше такого не повториться", і попросив вибачення. Жінка повірила і не звернулася до правоохоронних органів.

У Сумах вітчим зґвалтував падчерку belnovosti.by

Але через два дні дівчинку забрали до себе бабуся з дідусем.

"Дитина скаржилася на погане самопочуття, а потім зізналася, у чому причина. Дорослі негайно повідомили про почуте в поліцію. Під час медичного огляду факт зґвалтування підтвердився", – розповіла прокурор Сумської місцевої прокуратури Ксенія Кононенко.

Зараз дівчинка живе з бабусею і дідусем, які вже почали процедуру позбавлення матері батьківських прав.

Злочинцю загрожує до 15 років позбавлення волі. 23 серпня рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Дмитрівка Знам'янського району Кіровоградської області чоловік викрав дівчинку і жорстоко її зґвалтував. Передбачуваний ґвалтівник їхав на підводі і побачив дитину, яка гуляла біля парку. Він відвіз дівчинку в безлюдне місце, там бив, поки вона не впала і не втратила свідомість. Потім зґвалтував її.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!