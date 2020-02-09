На очах розстріляли молоду снайперку ЗСУ: ексбранець розповів жахи про "концтабір" "ДНР"

На непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей терористи облаштували собі безліч таємних в'язниць, у яких утримують сотні полонених громадян України та Росії.

Всі вони розташовуються в підвалах, здавалося б, жвавих громадських місць. Про це, вказавши також адреси, розповів в інтерв'ю "Апострофу" звільнений з полону "ДНР" житель Макіївки Василь Савін.

За його словами, він працював там під прикриттям. Так, у 2015 році став "чиновником" – лише для того, щоб створити батальйон "Макіївка" і розвалити квазіреспубліку зсередини. Але незабаром його викрили й здали головному терористу Олександру Захарченку.

Василь Савін розповів про таємні тюрми "ДНР"

"Коли він усвідомив, що робилося у нього під носом, то одразу скасував наказ про створення додаткових збройних формувань при районних адміністраціях", – зізнався ексбранець.

Він підкреслив, що ватажок терористів доручив заарештувати його своєму помічникові Завдовеєву. Той же взяв своїх бійців із "Цитаделі" – коменданта Макіївки, деякого Олександра Ляшенка.

"Увірвалися до мене з криками, з глузуванням: "Слава Україні!" Я все одразу зрозумів і спокійно відповів: "Героям слава"! Потім забрали мене в підвал. І в чому особливий цинізм: Путін тоді по телевізору виступав, мовляв, назвіть хоч одну адресу таємної в'язниці "Міністерства державної безпеки ДНР". В обличчя плюнув би, якби була можливість", – зізнався українець.

Савін також назвав ці таємні в'язниці. Першою серед них він зазначив ту, в якій був сам: Макіївка, вулиця Леніна, 123, підвал колишнього відділу податкової міліції.

"Звідти мене перевезли в Донецьк на Куйбишева, 61 – будівлю телецентру. До речі, він працює справно: на другому поверсі – вся апаратура, ведучі, гості, всі розповідають, яке прекрасне життя в "ДНР", як все добре, а в підвалі, в цьому ж будинку, катують людей", – підкреслив ексв'язень терористів.

Ще один підвал, додав він, розташований у колишній будівлі обласного КРУ, на бульварі Шевченка, 26. Поряд із нею там є гаражний кооператив, в якому зробили так звану в'язницю.

"Знаєте, деякі автолюбителі в оглядовій ямі роблять маленьку кімнатку, де зберігають соління, інструменти... В цій кімнатці мене тримали сім діб в абсолютній темряві", – сказав Савін.

Незабаром його перевезли в наступну таємну в'язницю "МДБ" в Донецьку за адресою Ленінський район, вулиця Молодіжна, 14. За його словами, це був двоповерховий маєток, якась офісна будівля, де людей "просто розстрілювали".

"На моїх очах вбили двох. Не так як у фільмах показують: виходь, руки за голову, зав'яжіть очі, прицілюйся... ні. Буденно застрелили молодого хлопця, якого взяли в полон в аеропорту, і молоду дівчину, про яку говорили, що вона снайперка", – згадує українець.

Крім цього, він вказав на ще одну в'язницю терористів – знамениту "Ізоляцію" в Будьонівському районі Донецька, по вулиці Світлого шляху, 3, де розташований завод теплоізоляційних матеріалів.

"Концтабір там! І це немає таємних в'язниць?!" – підсумував Савін.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в непідконтрольній Україні Макіївці в’язень Василь Савін написав лист президенту України Володимиру Зеленському. Він побажав йому "стати визволителем України".

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