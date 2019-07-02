На Миколаївщині зіткнулися два автобуси: багато постраждалих та загибла. Фото

У вівторок, 2 липня, в Миколаївській області сталася ДТП за участю пасажирського і вантажного мікроавтобусів.

Як повідомляє прес-служба регіональної Нацполіціі, в результаті аварії постраждали 15 осіб і одна людина загинула.

"Приблизно о 12:30 на 87 км автодороги Н-24 Миколаїв - Благовіщенське поблизу с. Благодатне Арбузинського району сталося зіткнення вантажного мікроавтобуса Mercedes Benz, під керуванням 45-річного водія, і маршрутного Mercedes Sprinter сполученням Миколаїв-Первомайськ, за кермом якого перебував 35-річний чоловік", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією в результаті ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб, в тому числі обидва водії. Чотири людини госпіталізовані у важкому стані. 25-річна пасажир рейсового мікроавтобуса загинула.

Відомості про ДТП внесено до Реєстру по ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Всі обставини аварії та її причини встановлюються.

ДТП в Миколаївській області

ДТП в Миколаївській області

ДТП в Миколаївській області

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