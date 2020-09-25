На Львівщині викрили депутата, який торгував землею Міноборони

У Львівській області депутата однієї з селищних рад викрили на відчуженні земельних ділянок, що перебувають у власності Міноборони.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ. Силовики провели більше 20 обшуків.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що один з депутатів, який входить до земельної комісії, вступив у змову зі службовими особами квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони.

"Вони організували протиправний механізм незаконного відчуження 1,7 га землі військового містечка", – відзначили в СБУ.

Потім зловмисники вносили недостовірні дані про розміщення межових знаків охоронної смуги і поділ її на земельні ділянки площею 0,08-0,15 га. Право власності вони оформляли на підставних осіб і продавали громадянам за ціною приблизно $5 тисяч за 0,01 га.

За попередньою оцінкою експертів, ринкова вартість незаконно відчуженої землі становить 30 мільйонів гривень.

Правоохоронці задокументували переоформлення документації депутатом в офісі нотаріуса при укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок і отримання за їхню продаж $165 тисяч.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Всім фігурантам справи готуються оголошення про підозру у вчиненні злочинів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з територіальної власності незаконно вивели 24 земельні ділянки загальною площею близько 400 га, вартість яких перевищує 800 млн грн. CБУ задокументувала це ще на стадії виведення земельних ділянок із комунальної власності і припинила цей злочин.