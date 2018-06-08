На Львівщині п'яний поліцейський збив насмерть велосипедистку

У Бузькому районі Львівської області співробітник Нацполіціі в стані алкогольного сп'яніння збив на смерть велосипедистку.

В результаті отриманих травм 61-річна потерпіла померла на місці події, повідомили в обласному управлінні прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що в цей день поліцейський Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області керував автомобілем Skoda Oktavia напідпитку. Як з'ясувалося, чоловік проявив неуважність до дорожньої обстановки та не вибрав безпечної швидкості руху", - йдеться в повідомленні.

Водій не переконався, що маневр буде безпечним для інших учасників руху, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв наїзд на пішохода, який рухався по цій же дорозі на велосипеді.

Поліцейському вже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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