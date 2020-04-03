На Львівщині по-звірячому вбили закохану пару підлітків: з'явилися моторошні деталі

Двоє закоханих підлітків, жорстоко убитих у місті Золочів Львівської області, перед смертю залишили записки, в яких скаржилися, що їм загрожує небезпека.

Як повідомляють "Надзвичайні новини", 15 березня 15-річна Анастасія Гетьман і 17-річний Юрій Дацко вийшли на прогулянку і безслідно зникли. У знайдених записках йшлося, що якщо вони не повернуться до 7 ранку наступного дня, то тоді їх розшукувати за координатами.

Тільки через два тижні в одному з сіл в лісі знайшли могилу з тілами підлітків.

Тіла пари скинули в яму, полили бензином і підпалили

"Уже точно відомо, що могилу для дітей вбивці підготували заздалегідь. Спочатку в глухий ліс принесли знаряддя вбивства, а потім заманили сюди хлопця з дівчиною. Зловмисники битами забили дітей до смерті, а тіла скинули в яму, полили бензином і підпалили", – йдеться в розслідуванні.

Вбивцями виявилися двоє місцевих наркоторговців 18 і 19 років. За даними поліції, вони змушували підлітків продавати наркотики. У затриманих вилучено як наркотичні речовини, так і знаряддя злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місцева прокуратура готує підозру в подвійному вбивстві і торгівлі наркотиками.

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