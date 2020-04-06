У Лисичанську (Луганська область) 5 квітня від гнійної пневмонії померла 8-річна дівчинка. Однак у дитини була підозра на коронавірус, медики взяли аналізи для тесту.

Батьки дитини підозрюються в недбалому ставленні і можуть сісти у в'язницю на тривалий термін, передає пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, батьки дівчинки зловживали алкогольними напоями, не виконували батьківські обов'язки і вели аморальний спосіб життя.

"У грудні 2018 року дітей із цієї сім’ї вилучили та помістили до центру соціально-психологічної реабілітації, а батьків притягнули до адміністративної відповідальної за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Після проведення з ними профілактичної роботи, діти були повернуті в родину за заявою матері.

З початку березня 2020 року дівчинка разом зі своєю 5-річною сестрою проживала з бабусею. Протягом тижня у неї була висока температура та кашель. Втім рідні дитини до лікарів не зверталися, вважаючи, що це звичайна застуда. За цей час померла контактувала лише з бабусею та молодшою сестрою", – сказано в повідомленні.

Всі обставини смерті дитини будуть встановлюватися в процесі досудового розслідування.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі", – відзначили в прокуратурі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня посилюються карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер в громадських місцях запроваджено обов'язковий "масочний режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

В Україні станом на ранок 6 квітня зафіксовано 1319 випадків коронавірусу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!