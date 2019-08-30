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На кордоні з Росією загинув український прикордонник: подробиці НП

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Під Харковом у п'ятницю, 30 серпня, поблизу україно-російського кордону вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого загинув військовослужбовець Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє пресслужба ДПС. НП трапилася близько 19:00 у Вовчанському районі.

"Прикордонний наряд Харківського загону виконував певні завдання з тривалим несенням служби неподалік від державного кордону з Росією. Військовослужбовці прикривали підступи до держкордону в межах Вовчанського району на певній віддаленості від підрозділу. Близько 19 години 30 серпня в момент перепочинку і розігрівання їжі трапився розрив невстановленого поки вибухового предмета. Внаслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию", – йдеться в повідомленні.

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Під Харковом загинув прикордонник

Під Харковом загинув прикордонник

РБК-Україна

Інший прикордонник зі складу наряду надав пораненому першу допомогу, повідомив у підрозділ і на місце була викликана швидка. По дорозі в лікарню 35-річний інспектор прикордонної служби помер.

Про інцидент повідомили співробітникам Нацполіції, ДБР, військової прокуратури та СБУ. На місце вибуху прибули слідчі.

"Державна прикордонна служба України висловлює глибокі слова співчуття рідним і близьким військовослужбовця, який загинув під час несення служби, охороняючи український кордон. Для об'єктивного встановлення причин, що призвели до загибелі охоронця кордону, на місці також працює група офіцерів прикордонного відомства", – додали в службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львівській області при виконанні навчальних стрільб загинув український прикордонник.

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Місце
Україна
Теги
Державна прикордонна служба України вибух кордон
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Junio Van
Junio Van
были б рагули людьми, и граница не нужна...
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Junio Van, точно. А так козлы лишнехромосомные
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Николаев Олег
Николаев Олег
Недалеко от логова Путина. Как по нотам. Всем понятно кто подстроил смерть Героя Украины.
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