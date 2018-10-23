На кордоні Росії та України відбувся дикий інцидент із трупом

Рідня намагалася перевезти через прикордонний пункт пропуску "Гоптівка" на українсько-російському кордоні в Дергачівському районі Харківської області труп жінки, видаючи її за живу.

Про це розповів помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що Ford російської реєстрації під керуванням громадянина РФ прибув до пункту близько 17:30.

"Як пасажир у транспортному засобі знаходився громадянин України, син водія. Під час огляду транспортного засобу на задньому сидінні правоохоронці виявили труп жінки, яка була посаджена та пристебнута ременем безпеки як жива людина. Вже потім після виявлення трупа, водій, який виявився чоловіком померлої жінки, надав прикордонникам свідоцтво про смерть від 22 жовтня, видане компетентними органами РФ", - розповів Слободян.

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Правопорушники заявили прикордонникам, що намагалися перевезти на територію України труп своєї родички під виглядом пасажирки, щоб поховати її в Запорізькій області.

"Російські правоохоронці, які несуть службу в суміжному Гоптівці пункті пропуску "Нєхотєєвка" в свою чергу, не побачили в переміщенні трупа в такий спосіб нічого надзвичайного, та після проведення всіх контрольних операцій випустили транспортний засіб з території РФ. Наразі тривають слідчі дії, направлено повідомлення до Нацполіції про вчинення правопорушення, передбачене за ст.115 ККУ "Навмисне вбивство", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку російські прикордонники ввели обмеження на пропуск авто з українською реєстрацією через пункт пропуску "Гоптівка".