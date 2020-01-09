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9 січня • оновлено в 19:21
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На Кіровоградщині розстріляли сім'ю: перші деталі і фото кривавого вбивства

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У середу, 8 січня, під Кропивницьким невідомі розстріляли чоловіка і жінку з вогнепальної зброї у дворі приватного будинку. Від отриманих поранень чоловік і жінка померли на місці.

Подія трапилася в Світловодську. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Кіровоградській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Під Кропивницьким розстріляли сім'ю

Під Кропивницьким розстріляли сім'ю

Колаж

Повідомлення в поліцію про надзвичайну подію надійшло близько сьомої вечора від місцевої жительки. Вона розповіла, що невідомі завдали вогнепальні поранення її родичам.

"Спочатку був убитий чоловік, від почутого гучного пострілу в двір вийшла жінка, яка також отримала вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям. Нападники втекли з місця злочину", - пише Громадський рух.

Під Кропивницьким розстріляли сім'ю

Під Кропивницьким розстріляли сім'ю

Громадський рух

Померлим чоловікові і жінці було 36 і 40 років. У пари залишився 19-річний син. За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження.

Під Кропивницьким розстріляли сім'ю

Під Кропивницьким розстріляли сім'ю

Громадський рух

Під Кропивницьким розстріляли сім'ю

Під Кропивницьким розстріляли сім'ю

Громадський рух

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі затримали підозрюваних у замаху на вбивство на замовлення. У січні 2019 року один з членів угрупування розстріляв авто з водієм і пасажиром з гранатомета.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кропивницький
Тег
вбивство
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