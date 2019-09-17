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17 вересня • оновлено в 16:13
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/ Розслідування

На Кіровоградщині осквернили меморіал жертвам Голокосту

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У Кіровоградській області невідомі особи осквернили пам'ятник розстріляним євреям під час Другої світової війни.

Подія трапилася в Голованівську, повідомив у Facebook головний редактор в "Україна-Центр" Юхим Мармер.

"Ніколи не було і ось знову. Спочатку в Богданівці (Миколаївська обл.), а тепер і до наших країв добралися: в Голованівську покидьки осквернили пам'ятник розстріляним у 1942 році євреям", – написав він.

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Журналіст зазначив, що цей пам'ятник профінансували і побудували відомі в Україні люди – Леонід Шмаєвич і Галина Кузьменко.

"Нащадки голованівських євреїв, які живуть по всьому світу, знали: пам'ять про їхніх невинно і безжально розстріляних родичів увічнена в камені. Важко розмірковувати на таку тему, умовляти чи соромити. Важко навіть писати. Найстрашніше блюзнірство, яке може зробити людина, – це поглумитися над могилами. Таке, поряд із вбивством, не прощається ні за життя, ні після нього", – розповів Мармер.

Спаплюжений пам'ятник

Спаплюжений пам'ятник

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Кропивницький
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Ждём дежурную версию о руке Москвы
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
КалоЕдус вчера тут, на Абозе, Гитлера прославлял, ну а вечером с дружками поехал свастики рисовать.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ахтивисты в балаклавах наверное?
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