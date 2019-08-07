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На Прикарпатті комахи "окупували" міст через Дністер: як це сталося

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У місті Галич Івано-Франківської області помітили величезну кількість комах-одноденок.

Відповідне фото на своїй сторінці в Facebook опублікував місцевий житель Петро Скотар. На кадрах зображено, як комахи товстим шаром покрили пішохідний міст через Дністер.

Відзначимо, що у комах-одноденок зараз йде період розмноження. Їх личинки розвиваються у воді, а вихід дорослих комах на сушу відбувається масово. При цьому три види одноденок занесені в Червону книгу України.

Ілюстрація. Комаха-одноденка

Ілюстрація. Комаха-одноденка

vseosvita.ua

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Галич

Галич

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Як писав OBOZREVATEL, раніше мешканці однієї з квартир Ростова-на-Дону (РФ) випадково виявили у себе в дивані павука незвично великих розмірів – імовірно, птахоїда.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
фотографии комахи
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