На Хмельниччині педофіл по-звірячому зґвалтував дитину

У Хмельницькій області затримали педофіла, який зґвалтував 11-річну дівчинку.

"Вчора ввечері 28-річний покидьок у Хмельницькій області заманив до свого будинку малолітню 11-річну дівчинку, де її зґвалтував і пограбував. Вже вранці злочинець був затриманий. Всю ніч він ховався на сіннику", — розповів заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Він додав, що після того, як злочинець відбуде термін за ґратами, трагедія може повторитися.

"Потім кілька років за ґратами, вихід і знову зґвалтоване життя дитини. Питання лише в тому — чия дитина наступна?" — написав Аброськін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку в одному з сіл України 14-річний підліток зґвалтував 6-класника, знімаючи злочин на камеру телефону.

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