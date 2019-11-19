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19 листопада • оновлено в 17:32
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На Хмельниччині мікроавтобус потрапив у страшну ДТП: двоє загиблих

1.5т
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Жахлива аварія вранці 19 листопада трапилася поблизу станції Дунаївці Дунаєвецького району на Хмельниччині. На дорозі лоб у лоб зіштовхнулися легковик і мікроавтобус.

Інформація про ДТП зі смертельними наслідками надійшла до Служби порятунку приблизно о 7:55. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Внаслідок зіткнення водій і пасажир легковика загинули на місці. Ще одна пасажирка авто, а також восьмеро людей, які їхали у мікроавтобусі, з травмами різного ступеня важкості швидка доправила до медичних закладів для обстеження.

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Смертельна ДТП на Хмельниччині

Смертельна ДТП на Хмельниччині

dsns.gov.ua

"Водій автомобіля Kia Cerato під час руху у напрямку міста Дунаївці виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із маршрутним мікроавтобусом", – йдеться у повідомленні.

ДТП поблизу станції Дунаївці на Хмельниччині

ДТП поблизу станції Дунаївці на Хмельниччині

Dtp_khm

Зазначається, що у пасажирському мікроавтобусі на момент зіткнення, окрім водія, перебував 21 пасажир. Попередньо відомо, що п'ятеро з них отримали різні тілесні ушкодження, в однієї з потерпілих зламана рука.

ДТП поблизу станції Дунаївці на Хмельниччині

ДТП поблизу станції Дунаївці на Хмельниччині

Dtp_khm

Рятувальники, які негайно прибули на місце аварії, від’єднали акумулятор розбитого автомобіля від живлення, аби запобігти загорянню. Також вони змили паливно-мастильні матеріали з проїзнї частини.

Причину ДТП наразі з'ясовують працівники поліції.

ДТП поблизу станції Дунаївці на Хмельниччині

ДТП поблизу станції Дунаївці на Хмельниччині

Dtp_khm

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Хмельниччині у результаті зіткнення легковика із вантажівкою загинуло подружжя із неповнолітньою донькою. Ще одна дитина травмувалася і була доправлена до лікарні. Трагедія трапилася 27 жовтня приблизно о 08:16 поблизу села Солобківці Ярмолинецького району.

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Місце
Україна Хмельницький
Теги
ДТП аварія
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