На Хмельниччині мікроавтобус потрапив у страшну ДТП: двоє загиблих

Жахлива аварія вранці 19 листопада трапилася поблизу станції Дунаївці Дунаєвецького району на Хмельниччині. На дорозі лоб у лоб зіштовхнулися легковик і мікроавтобус.

Інформація про ДТП зі смертельними наслідками надійшла до Служби порятунку приблизно о 7:55. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Внаслідок зіткнення водій і пасажир легковика загинули на місці. Ще одна пасажирка авто, а також восьмеро людей, які їхали у мікроавтобусі, з травмами різного ступеня важкості швидка доправила до медичних закладів для обстеження.

Смертельна ДТП на Хмельниччині dsns.gov.ua

"Водій автомобіля Kia Cerato під час руху у напрямку міста Дунаївці виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із маршрутним мікроавтобусом", – йдеться у повідомленні.

ДТП поблизу станції Дунаївці на Хмельниччині Dtp_khm

Зазначається, що у пасажирському мікроавтобусі на момент зіткнення, окрім водія, перебував 21 пасажир. Попередньо відомо, що п'ятеро з них отримали різні тілесні ушкодження, в однієї з потерпілих зламана рука.

ДТП поблизу станції Дунаївці на Хмельниччині Dtp_khm

Рятувальники, які негайно прибули на місце аварії, від’єднали акумулятор розбитого автомобіля від живлення, аби запобігти загорянню. Також вони змили паливно-мастильні матеріали з проїзнї частини.

Причину ДТП наразі з'ясовують працівники поліції.

ДТП поблизу станції Дунаївці на Хмельниччині Dtp_khm

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Хмельниччині у результаті зіткнення легковика із вантажівкою загинуло подружжя із неповнолітньою донькою. Ще одна дитина травмувалася і була доправлена до лікарні. Трагедія трапилася 27 жовтня приблизно о 08:16 поблизу села Солобківці Ярмолинецького району.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!