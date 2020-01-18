На Хмельниччині фабрику запідозрили у викиді отрути в річку: екологи забили на сполох

Вночі 18 січня в Хмельницькій області картонно-паперову фабрику запідозрили в скиданні стічних вод у річку Хомора.

У зв'язку з цим інспектори державної екологічної інспекції України терміново виїхали на місце інциденту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Єгор Фірсов (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зараз тривають інструментально-лабораторні дослідження відібраних проб. За результатами вимірювань показник розчиненого кисню коливався в межах від 6,0 мг/дм3 до 9,1 мг/дм3, що перебуває в межах норми. Водночас, за візуальними спостереженнями, рівень води в річці залишається незадовільним", – зазначили на сторінці ДЕІ в Хмельницькій області в Facebook.

Facebook/ДЕІ в Хмельницькій області

Наразі інспекція продовжує кризовий моніторинг водойми. У травні 2019 року басейн Хомори був визнаний зоною надзвичайної екологічної ситуації.

"Хомора є джерелом питного водопостачання для мешканців Полонського району, а водопостачання міста Новоград-Волинського Житомирської області здійснюється з річки Случ. Так само в річках регулярно гине риба та інші живі організми. У квітні минулого року ДЕІ Поліського округу були розраховані збитки внаслідок загибелі риби на суму понад 21 млн грн", – розповів Фірсов.

Facebook/ДЕІ в Хмельницькій області

За словами нардепа, фабрика не вперше зливає в річку речовини, які буквально труять жителів Хмельницької та Житомирської областей. Екологи зверталися до суду з вимогою призупинити роботу підприємства і навіть виграли справу, однак апеляційний суд скасував це рішення.

"Зробило керівництво фабрики якісь висновки? Однозначно ні!", – заявив Фірсов.

Facebook/ДЕІ в Хмельницькій області

Facebook/ДЕІ в Хмельницькій області

Facebook/ДЕІ в Хмельницькій області

Facebook/ДЕІ в Хмельницькій області

Facebook/ДЕІ в Хмельницькій області

Facebook/ДЕІ в Хмельницькій області

Facebook/ДЕІ в Хмельницькій області

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