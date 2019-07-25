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На Херсонщині сталося масове отруєння: постраждали діти

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У Херсонській області в місцевому пансіонаті "Буревісник" отруїлися 14 дітей, яких терміново доставили в лікарню.

Надзвичайна подія трапилася 24 липня, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Усіх постраждалих доставили до інфекційного відділення Скадовської центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння.

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Зазначається, що діти (2005-2011 років народження) відпочивали в пансіонаті "Буревісник" с. Лазурне Скадовського району. Нині проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Швидка допомога

Швидка допомога

подія

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Місце
Україна Херсон
Теги
ГосЧС отруєння діти
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