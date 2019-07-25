На Херсонщині сталося масове отруєння: постраждали діти

У Херсонській області в місцевому пансіонаті "Буревісник" отруїлися 14 дітей, яких терміново доставили в лікарню.
Надзвичайна подія трапилася 24 липня, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Усіх постраждалих доставили до інфекційного відділення Скадовської центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння.
Зазначається, що діти (2005-2011 років народження) відпочивали в пансіонаті "Буревісник" с. Лазурне Скадовського району. Нині проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Швидка допомога
подія
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Дніпрі госпіталізували 17 осіб із гострою кишковою інфекцією.
В смт Сергіївка Белрогод-Дністровського району Одеської області масово отруїлися діти.
У літньому таборі "Салют" у курортному селі Коблево Миколаївської області отруїлися більше 40 дітей.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!