На Херсонщині позашляховик "розірвало" навпіл після зіткнення з вантажівкою. Фото

Поблизу села Москаленка на Херсонщині трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій позашляховика "Лексус" виїхав на зустрічну смугу, де авто зіткнулося із вантажівкою "МАН".

Як написала пресслужба поліції Херсонської області, у вівторок, 20 серпня, десь о 15:00 правоохоронцям зателефонував водій одного з транспортних засобів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Він повідомив про аварію приблизно на 484 км автодороги Харків – Сімферополь.

На Херсонщині позашляховик "розірвало" навпіл Поліція Херсонської області

У результаті ДТП пасажирка "Лексуса" загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень.

На місці працювала слідчо-оперативна група Генічеського відділу поліції та працівники відділу розслідування ДТП слідчого управління обласного главку поліції.

На Херсонщині трапилася смертельна ДТП Поліція Херсонської області

Позашляховик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою Поліція Херсонської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 19 серпня в ДТП загинули співробітник поліції та 7-річна дитина. Трагедія трапилася на трасі Київ – Суми поблизу с. Гоголів. У ніч на 20 серпня у Києві біля станції метро "Академмістечко" водій Mercedes на смерть збив дівчину-пішохода і втік із місця події.

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