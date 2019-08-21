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На Херсонщині позашляховик "розірвало" навпіл після зіткнення з вантажівкою. Фото

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Поблизу села Москаленка на Херсонщині трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій позашляховика "Лексус" виїхав на зустрічну смугу, де авто зіткнулося із вантажівкою "МАН".

Як написала пресслужба поліції Херсонської області, у вівторок, 20 серпня, десь о 15:00 правоохоронцям зателефонував водій одного з транспортних засобів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Він повідомив про аварію приблизно на 484 км автодороги Харків – Сімферополь.

На Херсонщині позашляховик "розірвало" навпіл

На Херсонщині позашляховик "розірвало" навпіл

Поліція Херсонської області

У результаті ДТП пасажирка "Лексуса" загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень.

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На місці працювала слідчо-оперативна група Генічеського відділу поліції та працівники відділу розслідування ДТП слідчого управління обласного главку поліції.

На Херсонщині трапилася смертельна ДТП

На Херсонщині трапилася смертельна ДТП

Поліція Херсонської області

Позашляховик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою

Позашляховик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою

Поліція Херсонської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 19 серпня в ДТП загинули співробітник поліції та 7-річна дитина. Трагедія трапилася на трасі Київ – Суми поблизу с. Гоголів. У ніч на 20 серпня у Києві біля станції метро "Академмістечко" водій Mercedes на смерть збив дівчину-пішохода і втік із місця події.

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Місце
Україна Херсон
Теги
ДТП аварія
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