На Херсонщині перекинулася фура з помідорами, водій загинув

Вантажівка прямувала в бік Херсона з вантажем помідорів
У машини лопнуло переднє колесо
Унаслідок ДТП водія викинуло з кабіни
У Каховському районі Херсонської області перекинулася вантажівка з причепом, унаслідок чого загинув водій машини.
Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, фура з'їхала в кювет.
"Попередньо встановлено, що в тягача IVECO, навантаженого помідорами, який їхав у бік Херсона, лопнуло переднє колесо, і машину "потягнуло" в кювет, де вона перекинулася. Водія, 49-річного жителя Херсонської області, викинуло з кабіни – від отриманих травм він загинув на місці ДТП", – розповіло джерело.
Він додав, що за фактом смертельної аварії поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ніч на 15 вересня в Києві на Троєщині трапилася масштабна ДТП за участю восьми автомобілів.
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