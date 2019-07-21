На Харківщину привезли автобуси з "тітушками": поліція втрутилася

В Ізюмський район Харківської області приїхало кілька автобусів з хлопцями "спортивного вигляду і міцної статури".

Як повідомляє прес-служба поліції області, транспортні засоби мали державні знаки з київською, донецькою та харківською реєстрацією.

"Сьогодні вранці поліція Ізюмського району зафіксувала переміщення районом шести автобусів з пасажирами. Всі хлопці спортивного вигляду, міцної статури", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що під час перевірки громадяни відмовилися пояснювати поліції, з якою метою вони прибули з сусідніх регіонів в Харківську область.

За даними поліції, в даний час автобуси покинули територію району і вирушили в напрямку Харкова.

Як сказано в повідомленні, поліція контролює ситуацію і забезпечую громадський порядок в місті і області.

Автобуси з "ТІТУШКИ" hk.npu.gov.ua

Автобуси з "ТІТУШКИ" hk.npu.gov.ua

Автобуси з "ТІТУШКИ" hk.npu.gov.ua

Автобуси з "ТІТУШКИ" hk.npu.gov.ua

Автобуси з "ТІТУШКИ" hk.npu.gov.ua

Автобуси з "ТІТУШКИ" hk.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, штаб партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" заявив про "тітушок" на виборчих дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!