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На Харківщину привезли автобуси з "тітушками": поліція втрутилася

6.3т Читати матеріал російською

В Ізюмський район Харківської області приїхало кілька автобусів з хлопцями "спортивного вигляду і міцної статури".

Як повідомляє прес-служба поліції області, транспортні засоби мали державні знаки з київською, донецькою та харківською реєстрацією.

"Сьогодні вранці поліція Ізюмського району зафіксувала переміщення районом шести автобусів з пасажирами. Всі хлопці спортивного вигляду, міцної статури", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що під час перевірки громадяни відмовилися пояснювати поліції, з якою метою вони прибули з сусідніх регіонів в Харківську область.

За даними поліції, в даний час автобуси покинули територію району і вирушили в напрямку Харкова.

Як сказано в повідомленні, поліція контролює ситуацію і забезпечую громадський порядок в місті і області.

Автобуси з "ТІТУШКИ"

Автобуси з "ТІТУШКИ"

hk.npu.gov.ua

Автобуси з "ТІТУШКИ"

Автобуси з "ТІТУШКИ"

hk.npu.gov.ua

Автобуси з "ТІТУШКИ"

Автобуси з "ТІТУШКИ"

hk.npu.gov.ua

Автобуси з "ТІТУШКИ"

Автобуси з "ТІТУШКИ"

hk.npu.gov.ua

Автобуси з "ТІТУШКИ"

Автобуси з "ТІТУШКИ"

hk.npu.gov.ua

Автобуси з "ТІТУШКИ"

Автобуси з "ТІТУШКИ"

hk.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, штаб партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" заявив про "тітушок" на виборчих дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

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Місце
Україна Харків
Теги
титушки поліція
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Не ахтивисты, не?
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Rembo Dgon
Rembo Dgon
Всё уже активисты снова стали титушками.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Медведчук вспомнил о своих законсервированных резервах!
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