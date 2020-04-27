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27 квітня • оновлено в 20:06
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На Харківщині знайшли мертвою зниклу 6-річну дівчинку

36.6т
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У Харківській області знайшли мертвою зниклу 6-річну Мілену Шєвельову.

Тіло виявила пошукова група на краю поля в восьми кілометрах від рідного села Соснівка Злочевського району, повідомили в поліції.

"За попередніми даними, дитина померла від переохолодження", – інформують правоохоронці.

Мілена Шевельова

Мілена Шевельова

Facebook/Харків Time

Мілена Шевельова

Мілена Шевельова

Facebook/Харків Time

Дівчинка пропала 26 квітня, коли вийшла з дому бабусі. До пошукової операції залучили Національну гвардію, співробітників ДСНС, волонтерів, представників місцевої влади та інших людей. Також спеціально підняли в небо вертольоти.

Мілена Шевельова

Мілена Шевельова

Пошукова операція

Пошукова операція

Як писав OBOZREVATEL, у Львові на території покинутої військової частини знайшли тіло 38-річної жінки. Вона виявилася місцевою мешканкою, поліція знайшла сліди насильницької смерті.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Харків
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче душу заблудшей Твоей. _ ответ в "квесте" гаджета - больше в 'кэшэ' истории и трафике.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Это ужас. У нас несколько лет назад так же заблудился и замёрз 5-летний мальчик. Его искала вся страна, а он замёрз в кустах в нескольких сотнях метров от жилых домов. Люди, почему вы не смотрите за своими детьми?
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