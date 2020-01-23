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23 січня • оновлено в 12:19
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На Харківщині стіна вбила чоловіка: ще один у лікарні

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У Шевченківському районі на Харківщині в одноповерховій покинутій будівлі обвалилася стіна.

В результаті НП одна людина загинула, ще одна постраждала, передає пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

"22 січня о 17:57 надійшла інформація, що в селищі Шевченкове в одноповерховій будівлі, попередньо при розбиранні цегельної стіни, стався обвал", – сказано в повідомленні.

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На Харківщині стіна вбила чоловіка: ще один у лікарні

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області

Уточнюється, що загинув 53-річний чоловік. 35-річний потерпілий був госпіталізований у Куп'янську районну лікарню з діагнозом перелом ноги.

На Харківщині стіна вбила чоловіка: ще один у лікарні

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року в Харкові чоловік підірвав себе гранатою на балконі.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Харків
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
"Стена убила"? Правда? Гналась за ним, гналась, догнала и убила. Нож убил человека! Пуля убила! Кофемолка убила! Помидоры убийцы!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Заголовок в стиле обоза)
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