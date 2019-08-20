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На Харківщині підліток повісився через нерозділене кохання: подробиці жахливої НП

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У понеділок, 19 серпня, в селі Слобожанське Нововодолазького району Харківської області, на подвір’ї дачного будинку, сусідка виявила тіло 15-річної дівчини, яка покінчила життя самогубством.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області. Неповнолітня повісилась на мотузці, яку прив’язала до гілки дерева. Слідів насильницької смерті на тілі підлітка не виявили.

Зі слів родичів загиблої, ймовірною причиною вчинку могло стати те, що нещодавно вона розлучилася зі своїм хлопцем та через це дуже страждала.

Тіло 15-річного підлітка

Тіло 15-річного підлітка

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У Дніпрі біля лікарні знайшли повішеного чоловіка: подробиці

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Усі обставини трагедії встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі 19 серпня на Донецькому шосе виявили труп молодої дівчини. За попередньою інформацією, вона наклала на себе руки, зістрибнувши з 9-го поверху.

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Місце
Україна Харків
Тег
самогубство
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