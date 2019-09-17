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17 вересня • оновлено в 12:02
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На Харківщині дівчинку три роки ґвалтував брат: з’ясувались нові подробиці

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У Сахновщинському районі Харківської області підозрюваного у зґвалтуваннях 13-річної зведеної сестри 26-річного юнака помістили під варту.

Про насильницькі дії повідомила їхня матір, написала пресслужба поліції Харківської області.

Правоохоронці з’ясували, що злочинні дії чоловік вчиняв протягом трьох років. Проте залишається невідомим, як за цей час наругу не помітили родичі та близькі дитини.

На Харківщині дівчинку три роки ґвалтував брат. Ілюстрація

На Харківщині дівчинку три роки ґвалтував брат. Ілюстрація

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сахновщинському районі Харківської області правоохоронці запідозрили місцевого жителя в неодноразових зґвалтуваннях 13-річної зведеної сестри.

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Місце
Україна Харків
Тег
зґвалтування
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