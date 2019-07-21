На Донбасі знайшли вибухівку на КППВ: подробиці

Держслужба з надзвичайних ситуацій ініціює тимчасове припинення роботи КПВВ "Майорське" (Донецька область).

Як повідомляє прес-служба відомства, в ході обстеження території біля КПВВ піротехніки знайшли вибухонебезпечний предмет.

"З метою недопущення загибелі та травмування цивільного населення, яке перетинає КПВВ, територіальним підрозділом ДСНС ініційовано питання тимчасового припинення функціонування КПВВ", - йдеться в повідомленні.

Вранці 21 червня о 06:45 в службу поліції "102" надійшло анонімне повідомлення про замінування КПВВ. Штаб операції Об'єднаних сил вирішив призупинити пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в межах дорожнього коридору "Горлівка-Бахмут".

КПВВ 24 канал

Станом на 9:35 територію КПВВ, адміністративні будівлі та прилеглу територію обстежили, на той момент будь-яких небезпечних предметів не виявили. Після цього пропуск осіб та транспортних засобів був повністю відновлений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 21 липня під час висунення на спостережний пункт взводного опорного пункту в районі Щастя двоє бійців ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої і загинули.

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