На Донбасі знайшли тіло загиблого бійця ЗСУ: опубліковано фото

Українські військові знайшли на Донбасі тіло бійця, який підірвався на міні під час виконання бойового завдання.

Як ідеться в Facebook на сторінці операції Об'єднаних сил, військовослужбовець загинув у районі Оленівки в Донецькій області.

"Триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя", – повідомили в ООС.

Анатолій Сорочинський Соцмережі

За даними ТСН, чоловіка звуть Анатолій Сорочинський. 30-річний боєць із позивним "Жмурик" був родом зі Львова. На Донбас пішов добровольцем, з 2015 року служив в "Айдарі", а потім у рядах 24-ї окремої механізованої бригади ім. Данила Галицького.

Анатолій Сорочинський Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо про нові успіхи ЗСУ на Донбасі. Захисники України продовжують закріплюватися на відбитих у терористів територіях.

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