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На Донбасі знайшли тіло загиблого бійця ЗСУ: опубліковано фото

1.9тЧитати матеріал російською

Українські військові знайшли на Донбасі тіло бійця, який підірвався на міні під час виконання бойового завдання.

Як ідеться в Facebook на сторінці операції Об'єднаних сил, військовослужбовець загинув у районі Оленівки в Донецькій області.

"Триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя", – повідомили в ООС.

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Анатолій Сорочинський

Анатолій Сорочинський

Соцмережі

За даними ТСН, чоловіка звуть Анатолій Сорочинський. 30-річний боєць із позивним "Жмурик" був родом зі Львова. На Донбас пішов добровольцем, з 2015 року служив в "Айдарі", а потім у рядах 24-ї окремої механізованої бригади ім. Данила Галицького.

Анатолій Сорочинський

Анатолій Сорочинський

Соцмережі

На Донбасі знайшли тіло загиблого бійця ЗСУ: опубліковано фото

Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо про нові успіхи ЗСУ на Донбасі. Захисники України продовжують закріплюватися на відбитих у терористів територіях.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "с позывным "Жмурик". Как вы лодку назовете - так она и поплывет.
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леня зе
леня зе
"Жмурик"-как в воду глядели.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Оправдал свой позывной.
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