На Донбасі знайшли схованку зі зброєю російських диверсантів

У зоні операції Об'єднаних сил захисники України виявили схрон з військовими засобами ураження. Вони були приготовані російськими окупантами для проведення диверсій.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, схованку виявили в лісовій зоні біля Волновахи (Донецька область) між залізничною колією та центральною районною лікарнею.

"З огляду на те, що місце розташування схованки знаходиться в безпосередній близькості від лінії зіткнення, цілком ймовірно, що боєприпаси були приховані невідомими особами з метою їх подальшого використання у протиправній, в тому числі диверсійній діяльності, на шкоду державним інтересам України", – йдеться в повідомленні.

На Донбасі знайшли схованку зі зброєю російських ДРГ Facebook штабу ООС

На Донбасі знайшли схованку зі зброєю російських ДРГ Facebook штабу ООС

На Донбасі знайшли схованку зі зброєю російських ДРГ Facebook штабу ООС

Зокрема в схроні знайшли: два постріли РПГ-26, один постріл до РПГ-22, 11 гранат РГД-5, одна граната Ф-1, сигнальна міна, патрони 5.45 (192 штуки), ПМ 9 мм (дві штуки), 7.62/39 (одна штука). Зазначені боєприпаси були вилучені та передані на відповідальне зберігання в інженерний підрозділ ЗСУ.

Зараз встановлюються особи, причетні до облаштування місця незаконного зберігання засобів ураження. Вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На Донбасі знайшли схованку зі зброєю російських ДРГ Facebook штабу ООС

На Донбасі знайшли схованку зі зброєю російських ДРГ Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі.

Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

Об'єднані сили відбили атаку і ліквідували одного терориста. Ворог залишив його тіло на полі бою.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував у мережі фото вбитого окупанта. Ним виявився 19-річний Андрій Лазарєв із селища Чорнухине на Донбасі.

Пізніше воїни ЗСУ розповіли подробиці ліквідації члена ворожої ДРГ в ніч на 22 лютого, а також продемонстрували докази, котрі доводять, що терористи "ДНР" працюють на російських окупантів.

Нагадаємо, що останнім часом російські окупанти на Донбасі різко змінили тактику. Вони почали масові спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп на позиції Об'єднаних сил.

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