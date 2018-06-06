На Донбасі зав'язалися інтенсивні бої: терористи зазнали втрат

На Донбасі 5 червня на окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії. За даними розвідки, двох окупантів знищено, четверо поранені.

Напруженою обстановка залишалася у районах населених пунктів Причепилівка, Кримське Новотошківське, що на луганському напрямку, Опитне і Новотроїцьке на донецькому напрямку, передає прес-центр Операції Об'єднаних сил.

На припинялися бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Лебединський і Широкино поблизу Маріуполя.

Усього противник 31 раз порушив режим припинення вогню.

"Активна оборона позицій підрозділами Об'єднаних сил не дозволила ворогові просування в бік наших оборонних рубежів", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, окупанти активізували зусилля у розвідці із застосуванням БПЛА. Так, уранці 5 червня підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об'єднаних сил своєчасно виявили та ідентифікували повітряну ціль, якою виявився БПЛА російського виробництва "Орлан-10", а чергові підрозділи зенітних ракетних військ знищили ціль на підльоті до району, який цікавив ворога.

Під час бойових дій за минулу добу три наших військовослужбовців отримали поранення і були госпіталізовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 4 червня, підрозділи Об'єднаних сил не дозволяли противнику поліпшити тактичне положення, вели активну оборону і давали адекватну відповідь супротивнику.