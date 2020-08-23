На Донбасі загинув український військовий: обставини невідомі

У Луганській області загинув український військовий, старший лейтенант Володимир Рудик, який був уродженцем Тернопільської області.

Обставини загибелі чоловіка з'ясовуються. Золотниківська сільська рада Теребовлянського району на своєму сайті підтвердила смерть воїна й оголосила Дні жалоби 22-24 серпня. Причини смерті українця не вказано.

У повідомленні сказано, що Рудик Володимир Володимирович, 20.03.1989 року народження, трагічно загинув під час військової служби в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Луганській області.

Сільська рада висловила співчуття батькам, сестрі, рідним і близьким чоловіка.

Попередньо, військовий загинув 22 серпня. Як повідомив у Facebook Сергій Сердюк, можливо, Рудик отримав кульове поранення в результаті пострілу снайпера, проте офіційного підтвердження цьому немає.

Володимир Рудик. Facebook / Сергій Сердюк

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, у штабі ООС повідомили, що на Донбасі в неділю, 23 серпня, був зафіксований один факт порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

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