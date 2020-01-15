На Донбасі загинув український військовий: терористи влаштували масштабний обстріл

У середу, 15 січня, збройні формування Російської Федерації вже дев'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених Мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, а також гранатометів, БПЛА, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Відомості опублікували на сторінці "Операція об'єднаних сил" в Facebook.

Карта mediarnbo.org

Крім цього, в зоні ООС була присутня снайперська активність. П'ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме недалеко від населеного пункту Піски, поблизу Василівки, два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль і поряд з Авдіївкою.

Обстріли в ООС 5 канал

Чотири обстріли противник зробив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Світлодарська, недалеко від населеного пункту Оріхово і поряд з Новотошківським.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на 14 січня в районі Широкино Донецької області згоріла база волонтерів-парамедиків, які допомагали Операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті вогонь знищив все накопичені запаси ліків і інше цінне майно

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