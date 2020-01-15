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15 січня • оновлено в 20:00
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На Донбасі загинув український військовий: терористи влаштували масштабний обстріл

1.4т
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У середу, 15 січня, збройні формування Російської Федерації вже дев'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених Мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, а також гранатометів, БПЛА, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Відомості опублікували на сторінці "Операція об'єднаних сил" в Facebook.

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Карта

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Крім цього, в зоні ООС була присутня снайперська активність. П'ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме недалеко від населеного пункту Піски, поблизу Василівки, два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль і поряд з Авдіївкою.

Обстріли в ООС

Обстріли в ООС

5 канал

Чотири обстріли противник зробив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Світлодарська, недалеко від населеного пункту Оріхово і поряд з Новотошківським.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на 14 січня в районі Широкино Донецької області згоріла база волонтерів-парамедиків, які допомагали Операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті вогонь знищив все накопичені запаси ліків і інше цінне майно

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
загинули військові терористи "ДНР" ООС
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Шесть лет уже... по ра xoxлaм вдоль дорог оборудовать постоянные посты со стоящими на коленях "патриотами". Xoxло-шлюxи вдоль российских трасс такие посты давно установили, правда, стоят не на коленях, а на локтях - им так привычнее.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если был масштабный обстрел, значит где-то лежат смердят остальные ссаные херой.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Семнадцатый смердячий с начала месяца , ещё пару подранков,за сегодня.
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Mega Death
Mega Death
Драго Кувалда, Это только по Обозу))) А сколько еще не озвучили? Можно еще столько же прибавить))
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