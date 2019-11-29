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30 листопада • оновлено в 10:45
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Залишилася 3-річна дочка: на Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ. Фото героя

12.8т
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У п'ятницю, 29 листопада, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув 26-річний військовослужбовець 8 батальйону 10-ї Г-штурмової бригади Олексій Капустян.

Про це повідомляється на сторінці Гощанської районної держадміністрації Рівненської області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

До його смерті під час виконання бойового завдання призвела куля ворожого снайпера. У військового залишилися мати і 3-річна дочка.

Новини
На Донбасі загинув молодий навідник ЗСУ: названо ім'я
На Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ Капустян

На Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ Капустян

Facebook Гощанської РДА

На Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ Капустян

На Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ Капустян

Facebook Гощанської РДА

На Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ Капустян

На Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ Капустян

Facebook Конопляного Джмелика

Капустян був родом із села Кринички Гощанського району на Рівненщині. Дату прощання з героєм пообіцяли повідомити пізніше.

Подробицями про вбитого воїна поділилася на своїй сторінці в Facebook журналістка OBOZREVATEL Лілія Рагуцька.

"Знаєте, яким був останній пост на сторінці Олексія Капустяна? Це було фото, на якому патронами викладена обіцянка "Я повернуся". Обіцянка, яку він не зможе виконати. Тому що сьогодні його вбив російський снайпер", – написала вона.

Стало відомо, що Капустян за роки війни встиг послужити в 2 окремому батальйоні територіальної оборони Рівненської області "Горинь", у 30-й та 24-й бригаді, 130-му окремому розвідбаті. Останнім часом служив за контрактом у 8-му окремому батальйоні 10 ОГШБр.

Побратими убитого розповіли, що снайпер поцілив йому прямо в серце тоді, коли воїн готував окопи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада на Донбасі загинув командир батареї 15 реактивного артилерійського полку, старший лейтенант Богдан Шацький.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС Новини Донбасу Збройні сили України
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Дудко Олег
Дудко Олег
Селюк поехал на Донбасс, захищать его от жителей Донецка, но получил пулю в свою тупую башку.
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Дудко Олег, Меня, большее всего, поражает их цинизм. Свои же заставили, его копать себе, могилу.
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
))) Действительно, а где, он на фотке?
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Petrov Valery
Petrov Valery
Эй, хватит зубоскалить. У русских не принято поливать мертвых врагов грязью. Да, покойный не был нравственным человеком. И пошёл на снайперскую в0йну или за деньги, или после промывки мозга. Но за эту глупость он полностью расплатился.
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