Залишилася 3-річна дочка: на Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ. Фото героя

У п'ятницю, 29 листопада, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув 26-річний військовослужбовець 8 батальйону 10-ї Г-штурмової бригади Олексій Капустян.

Про це повідомляється на сторінці Гощанської районної держадміністрації Рівненської області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

До його смерті під час виконання бойового завдання призвела куля ворожого снайпера. У військового залишилися мати і 3-річна дочка.

На Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ Капустян Facebook Гощанської РДА

На Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ Капустян Facebook Гощанської РДА

На Донбасі загинув молодий воїн ЗСУ Капустян Facebook Конопляного Джмелика

Капустян був родом із села Кринички Гощанського району на Рівненщині. Дату прощання з героєм пообіцяли повідомити пізніше.

Подробицями про вбитого воїна поділилася на своїй сторінці в Facebook журналістка OBOZREVATEL Лілія Рагуцька.

"Знаєте, яким був останній пост на сторінці Олексія Капустяна? Це було фото, на якому патронами викладена обіцянка "Я повернуся". Обіцянка, яку він не зможе виконати. Тому що сьогодні його вбив російський снайпер", – написала вона.

Стало відомо, що Капустян за роки війни встиг послужити в 2 окремому батальйоні територіальної оборони Рівненської області "Горинь", у 30-й та 24-й бригаді, 130-му окремому розвідбаті. Останнім часом служив за контрактом у 8-му окремому батальйоні 10 ОГШБр.

Побратими убитого розповіли, що снайпер поцілив йому прямо в серце тоді, коли воїн готував окопи.

Сьогодні від Кулі снайпера загінув боєць 8-го батальйону 10-ї ГШБр Олексiй Капустян (1993 р.н.)

Вічна Слава Герою !!! pic.twitter.com/yUAUXTprt3 - Конопляний Джмелик (@ dmitrosel007) November 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада на Донбасі загинув командир батареї 15 реактивного артилерійського полку, старший лейтенант Богдан Шацький.

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