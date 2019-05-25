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/Розслідування

На Донбасі загинув боєць ЗСУ: в мережі показали фото героя

4.8тЧитати матеріал російською

В результаті бойових дій на Донбасі 24 травня загинув 32-річний старшина ЗСУ Олександр Пузіков.

Уродженець Нікополя служив у військовій частині А3488 в 53-й бригаді, повідомляється на сторінці прес-служби місцевої міськради в Facebook.

Уточнюється, що боєць був убитий "при виконанні службових обов'язків в Донецькій області".

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На Донбасі загинув боєць ЗСУ: в мережі показали фото героя
На Донбасі загинув боєць ЗСУ: в мережі показали фото героя

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі потрапили в полон 8 бійців ЗСУ. Уже стали відомі підлі плани "ДНР" по захисниках України.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Αρκουδάκι Βαντίμ
Αρκουδάκι Βαντίμ
Вечная память...Соболезнования родным!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А этот то, Пездошенко рад... Ну вы его поблагодорите, он этого хотел)) Деревянеое пальто купил карателю?))) Хотя в аду не пригодится..
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12234 Вася
12234 Вася
КОГДА , КАЦАП СВИДОМЫЙ ПУЗИКОВ , МОГ ЧЕЛЮСТЯМИ ШЕВЕЛИТЬ, ОН НА ОБОВЬЯЗКОВОЙ БАЛАКАЛ?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
12234 Вася, не сворачивай нацист, прямо на поле с минами в ад идешь))))
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