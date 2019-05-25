На Донбасі загинув боєць ЗСУ: в мережі показали фото героя

В результаті бойових дій на Донбасі 24 травня загинув 32-річний старшина ЗСУ Олександр Пузіков.
Уродженець Нікополя служив у військовій частині А3488 в 53-й бригаді, повідомляється на сторінці прес-служби місцевої міськради в Facebook.
Уточнюється, що боєць був убитий "при виконанні службових обов'язків в Донецькій області".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі потрапили в полон 8 бійців ЗСУ. Уже стали відомі підлі плани "ДНР" по захисниках України.
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