Терористи зазнали втрат на Донбасі: офіцер ЗСУ озвучив цифру

Російські окупаційні війська втратили 3 терористів на Донбасі в результаті вибухів.
Про це повідомив у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його даними, обидва смертельних інциденти трапилися у вівторок, 14 січня.
"Згідно з уточненою інформацією, втрати російсько-оккупацінних військ 14 січня склали: безповоротних (200) – 3. 1 – 2 ОМСБр (порушення заходів безпеки з вибуховою речовиною). 2 – 7 ОМСБр (підрив на власному НВП)", – написав Штефан.
Терористи зазнали втрат на Донбасі
novosti.dn.ua
Особисті дані загиблих терористів поки невідомі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в 2019 році у війні на Донбасі загинуло 111 українських воїнів, у той час, як Росія втратила від 300 до 620 осіб.
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