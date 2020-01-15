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15 січня • оновлено в 21:32
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Терористи зазнали втрат на Донбасі: офіцер ЗСУ озвучив цифру

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Російські окупаційні війська втратили 3 терористів на Донбасі в результаті вибухів.

Про це повідомив у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його даними, обидва смертельних інциденти трапилися у вівторок, 14 січня.

"Згідно з уточненою інформацією, втрати російсько-оккупацінних військ 14 січня склали: безповоротних (200) – 3. 1 – 2 ОМСБр (порушення заходів безпеки з вибуховою речовиною). 2 – 7 ОМСБр (підрив на власному НВП)", – написав Штефан.

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Терористи зазнали втрат на Донбасі

Терористи зазнали втрат на Донбасі

novosti.dn.ua

Особисті дані загиблих терористів поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в 2019 році у війні на Донбасі загинуло 111 українських воїнів, у той час, як Росія втратила від 300 до 620 осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опа ну наконец-то ,а то долго перемогу придумывал, на сайтах РусВесна и новости новороссии, сообщили об одном погибшем, так что дырявый не накручивай.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Во, гарная новина. Россия потеряла целый полк. На жалость, сведения секретные-молодцы киборги.
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скоро Перемога
скоро Перемога
Штирлицу ещё далеко до Дмитра Потерьнет Тымчука. Слабенько.
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скоро Перемога
скоро Перемога
Кастрюлеголовые, а помните как укроразведка периодически вкидывала ошуительные истории про то, как наши военные поехали за водкой на БТРе, заехали на минное поле и подорвались и прочие интересные истории, а потом тёрли свои фантазии? :))
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