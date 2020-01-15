Терористи зазнали втрат на Донбасі: офіцер ЗСУ озвучив цифру

Російські окупаційні війська втратили 3 терористів на Донбасі в результаті вибухів.

Про це повідомив у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його даними, обидва смертельних інциденти трапилися у вівторок, 14 січня.

"Згідно з уточненою інформацією, втрати російсько-оккупацінних військ 14 січня склали: безповоротних (200) – 3. 1 – 2 ОМСБр (порушення заходів безпеки з вибуховою речовиною). 2 – 7 ОМСБр (підрив на власному НВП)", – написав Штефан.

Терористи зазнали втрат на Донбасі novosti.dn.ua

Особисті дані загиблих терористів поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в 2019 році у війні на Донбасі загинуло 111 українських воїнів, у той час, як Росія втратила від 300 до 620 осіб.

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