На Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 26-річний військовослужбовець 56-ї мотопіхотної бригади Збройних Сил України Віталій Караван.

Як пише газета "Є", він був уродженцем села Корчик Шепетівського району Хмельницької області. Про трагедію повідомила координатор центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар.

На Донбасі загадково загинув 26-річний український боєць ВВС

За її інформацією, ця втрата не є бойовою. Причиною смерті військовослужбовця нібито став нещасний випадок. Інших подробиць поки немає.

У загиблого залишилися мама і бабуся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня 2015 року за Волновахою, на Донбасі, сталася страшна трагедія, яка забрала життя 12 українців. Терористи "ДНР" обстріляли із "Градів" контрольно-пропускний пункт ЗСУ, де під удар потрапив рейсовий автобус. До п'ятої річниці страшної трагедії в Україні згадали про події, які потрясли всю Україну і шокували світ.

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