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14 січня • оновлено в 07:26
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На Донбасі загадково загинув 26-річний український боєць

1.6т
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На Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 26-річний військовослужбовець 56-ї мотопіхотної бригади Збройних Сил України Віталій Караван.

Як пише газета "Є", він був уродженцем села Корчик Шепетівського району Хмельницької області. Про трагедію повідомила координатор центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар.

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На Донбасі загадково загинув 26-річний український боєць

На Донбасі загадково загинув 26-річний український боєць

ВВС

За її інформацією, ця втрата не є бойовою. Причиною смерті військовослужбовця нібито став нещасний випадок. Інших подробиць поки немає.

У загиблого залишилися мама і бабуся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня 2015 року за Волновахою, на Донбасі, сталася страшна трагедія, яка забрала життя 12 українців. Терористи "ДНР" обстріляли із "Градів" контрольно-пропускний пункт ЗСУ, де під удар потрапив рейсовий автобус. До п'ятої річниці страшної трагедії в Україні згадали про події, які потрясли всю Україну і шокували світ.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сдох и сдох, что из этого загадку и трагедию делать.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это из той оперы где за выходные подохло 3 ВСУшника.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Военный конфликт на востоке Украины можно разрешить лишь мирным путем, однако этот процесс займет долгие годы. Об этом заявила экс-замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль.
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