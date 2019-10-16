Куля влучила в шию: названо ім'я другого загиблого на Донбасі героя. Фото

У вівторок, 15 жовтня, в районі міста Авдіївка Донецкої області загинув військовослужбовець Збройних сил України Юрій Громович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що чоловікові було 36 років. Він був родом із Харкова. Службу загиблий ніс у 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.

На Донбасі вбили Юрія Громового Цензор.НЕТ

Подробиці про загибель воїна повідомили на сторінці 92-й ОМБр у Facebook.

"Серед білого дня окупанти підступно вбили нашого друга і самовідданого воїна. Вичікуючи, як хижаки здобич, кати вистрілили, коли боєць глянув у бійницю. Перший постріл був у залізний щит, другий – у Юрія. Ворожі позиції на цій ділянці фронту недалеко від наших, і нелюдам знадобилася мить, щоб здійснити підступний план. Куля влучила в шию і вийшла через грудну клітку. Побратими оперативно евакуювали бійця. Вже через кілька хвилин він був у санітарній машині, але поранення виявилося важким, несумісним із життям. Юра помер", – сказано в повідомленні.

Названо ім'я другого загиблого на Донбасі героя Fаcebook 92-ї бригади

"Вперше на російсько-українській війні Юрій Громович потрапив у третю хвилю мобілізації. Відслужив. А з квітня поточного року підписав контракт. Побратими і командування характеризують його як самовідданого і зваженого воїна. Він не мав шкідливих звичок. Був дуже сімейною людиною. Любив сім'ю. у Юрія залишилися батьки, дружина і діти", – додали в 92-й бригаді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 жовтня на Донбасі вбили двох військових ЗСУ, ще 5 поранили.

У ході ворожого обстрілу загинула військовослужбовиця Ярослава Никоненко, батько якої ніс службу в батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.

Військова була родом із Полтавської області і служила в охороні Генштабу ЗСУ.

Мережа з гіркотою сприйняла новину про смерть Никоненко.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!