"Окопна війна": генерал прояснив ситуацію на Донбасі

В даний час, на думку українського генерала, на Донбасі ведеться "окопна війна".

Лише за кілька днів після "хлібного" перемир'я бойовики і російські окупаційні війська почали активізуватися. В даний час досягнуто "апогей" напруження. Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

На його думку, однією з причин такої ситуації є нерозуміння того, що таке мир на Донбасі і як його досягти.

На Донбасі апогей протистояння Instagram uaf_general_staff

Богдан заявив, що за останні роки на Донбасі сталися певні "зрушення" на користь України. "Зрушення є, і дуже суттєві. Ті питання, які були вирішені в міжнародних правових інституціях, підштовхували Путіна до обміну військовополоненими. Ми стабілізували ситуацію на Донбасі, ми почали повертати територію. Активна оборона сприяла тому, що бойовики і російські окупаційні війська трохи замовкли".

У той же час він констатував: "Зараз, коли почалася така певною мірою незрозуміла ситуація, коли не всі розуміють, що таке мир і як його досягати, нас намагаються підштовхувати. Як? Активізацією дій на фронті. В останні тижні відбувалося нарощування активності, в серпні було досягнуто апогея, і він триває. Фактично ведеться окопна війна", – констатував генерал.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Василь Богдан попередив про небезпеку "сумнівних компромісів" щодо Донбасу, зокрема, щодо імплементації так званої формули Штайнмайера.

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