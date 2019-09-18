Головна Новини
18 вересня • оновлено в 11:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Окопна війна": генерал прояснив ситуацію на Донбасі

1.2т Читати матеріал російською

В даний час, на думку українського генерала, на Донбасі ведеться "окопна війна".

Лише за кілька днів після "хлібного" перемир'я бойовики і російські окупаційні війська почали активізуватися. В даний час досягнуто "апогей" напруження. Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

На його думку, однією з причин такої ситуації є нерозуміння того, що таке мир на Донбасі і як його досягти.

На Донбасі апогей протистояння

На Донбасі апогей протистояння

Instagram uaf_general_staff

Богдан заявив, що за останні роки на Донбасі сталися певні "зрушення" на користь України. "Зрушення є, і дуже суттєві. Ті питання, які були вирішені в міжнародних правових інституціях, підштовхували Путіна до обміну військовополоненими. Ми стабілізували ситуацію на Донбасі, ми почали повертати територію. Активна оборона сприяла тому, що бойовики і російські окупаційні війська трохи замовкли".

Новини
Прогрес за півроку: Пристайко озвучив найближчі кроки Зеленського щодо Донбасу

У той же час він констатував: "Зараз, коли почалася така певною мірою незрозуміла ситуація, коли не всі розуміють, що таке мир і як його досягати, нас намагаються підштовхувати. Як? Активізацією дій на фронті. В останні тижні відбувалося нарощування активності, в серпні було досягнуто апогея, і він триває. Фактично ведеться окопна війна", – констатував генерал.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Василь Богдан попередив про небезпеку "сумнівних компромісів" щодо Донбасу, зокрема, щодо імплементації так званої формули Штайнмайера.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А нечего серую зону занимать, там ведь третья сила обитает, может и ужалить.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
И тут мантра про "российские войска". Да уж правду говорят - если человеку каждый день говорить, что он свинья - рано или поздно захрюкает так и свидоммты, которые 5 год упорно видят чёрную стену, хотя всем известно, что она белая
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
70rus xxx
70rus xxx
"стали возвращать территорию".Оно и видно по ежедневным жмурикам и футболистам.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel