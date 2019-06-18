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На Донбасі трагічно загинув командир розвідників: фото героя

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На Донбасі в зоні проведення ООС під час виконання бойового завдання загинув командир розвідки 42 окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Павло Тихонов.

Про це в Facebook повідомив співробітник Департаменту з нагляду за дотриманням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури України Сергій Сердюк.

43-річний військовий загинув у понеділок, 17 червня. Обставини загибелі не уточнюються.

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"Восени 2017 року на фронті отримав контузію і перелом ноги. Залишилися батьки, дружина, син і дочка-військовослужбовець", – йдеться в повідомленні.

Прощання із загиблим попередньо запланували на четвер, 20 червня.

Павло Тихонов

Павло Тихонов

Facebook

Павло Тихонов

Павло Тихонов

Facebook

Павло Тихонов

Павло Тихонов

Facebook

Павло Тихонов

Павло Тихонов

Facebook

Павло Тихонов

Павло Тихонов

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився список і фотографії захисників України, які загинули на Донбасі в травні 2019 року. Список бойових втрат може бути неповним.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ООСвійнаЗСУДонбас
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