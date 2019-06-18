На Донбасі трагічно загинув командир розвідників: фото героя

На Донбасі в зоні проведення ООС під час виконання бойового завдання загинув командир розвідки 42 окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Павло Тихонов.

Про це в Facebook повідомив співробітник Департаменту з нагляду за дотриманням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури України Сергій Сердюк.

43-річний військовий загинув у понеділок, 17 червня. Обставини загибелі не уточнюються.

"Восени 2017 року на фронті отримав контузію і перелом ноги. Залишилися батьки, дружина, син і дочка-військовослужбовець", – йдеться в повідомленні.

Прощання із загиблим попередньо запланували на четвер, 20 червня.

Павло Тихонов Facebook

Павло Тихонов Facebook

Павло Тихонов Facebook

Павло Тихонов Facebook

Павло Тихонов Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився список і фотографії захисників України, які загинули на Донбасі в травні 2019 року. Список бойових втрат може бути неповним.

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