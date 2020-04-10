На Донбасі терористи важко поранили воїна ЗСУ

У п'ятницю, 10 квітня, російські терористи на Донбасі важко поранили воїна Збройних сил України.

Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook, уточнивши, що Героя евакуювали в госпіталь спецтранспортом.

"10 квітня на Донеччині внаслідок чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення. Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого важкий", – сказано в дописі.

Війна на Донбасі Укрінформ

У штабі ООС наголосили, що такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь українські військовослужбовці припинили ворожу активність.

"На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", – запевнили воїни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів російських найманців 9 квітня загинув один український Герой, двоє захисників отримали поранення.

Загиблим виявився 49-річний захисник. Він отримав смертельне поранення під час обстрілу Кримського на Луганщині.

Пізніше побратими назвали ім'я полеглого Героя – це Олексій Куприков (Ліший) з Дніпропетровської області. Він служив у 93 бригаді ЗСУ. У воїна залишилися цивільна дружина, син, мати і сестра-військовослужбовиця.

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