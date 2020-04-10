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10 квітня • оновлено в 18:09
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На Донбасі терористи важко поранили воїна ЗСУ

2.1т
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У п'ятницю, 10 квітня, російські терористи на Донбасі важко поранили воїна Збройних сил України.

Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook, уточнивши, що Героя евакуювали в госпіталь спецтранспортом.

"10 квітня на Донеччині внаслідок чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення. Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого важкий", – сказано в дописі.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Укрінформ

У штабі ООС наголосили, що такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь українські військовослужбовці припинили ворожу активність.

"На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", – запевнили воїни.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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