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15 січня • оновлено в 09:19
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На Донбасі терористи різко збільшили кількість обстрілів: у ЗСУ поранені

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На Донбасі 14 січня озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє пресцентр ОС, у результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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ООС на Донбасі

ТСН

Чотири обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • неподалік від Новотроїцького та Мар'їнки – зі стрілецької зброї;

  • біля населеного пункту Невельське – із великокаліберних кулеметів;

  • поруч із Широкиним – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Іще шість обстрілів бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • поруч із Луганським – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • тричі в районі населеного пункту Оріхове – із артилерійських систем калібру 122 – 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм – 28 мін, з 82-мм міномету – 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети;

  • поблизу Кримського – із міномета калібру 82 мм – 8 мін і з великокаліберних кулеметів;

  • неподалік від Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі через необережне поводження з боєприпасами загинув військовослужбовець Збройних сил України Караван Віталій Андрійович.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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