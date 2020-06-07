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7 червня • оновлено в 12:53
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На Донбасі сталися обвали породи на двох шахтах: є жертва

2.3т
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На двох окупованих шахтах в Донецькій області відбулися обвали породи, є загиблий і постраждалі.

Як повідомляє "Донецьке агентство новин" з посиланням на так зване "МНС ДНР", одна людина загинула і ще одна отримала травми через обвал у шахті "Холодна балка" в Макіївці.

Гірник загинув через обвал породи на шахті в Макіївці

Гірник загинув через обвал породи на шахті в Макіївці

ДАН

"На шахті "Холодна балка" підприємства "Макіїввугілля" через породу, що випала з покрівлі, загинув гірник 1983 року народження. Ще один шахтар 1976 року народження отримав травми, його піднято на поверхню та доставлено в міську лікарню", – йдеться в повідомленні.

Ще один гірник потрапив під обвал породи на шахті "Комсомолець Донбасу" в місті Кіровське на північний схід від Донецька. Потерпілого доставлено в лікарню Єнакієвого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на приватній шахті біля Шахтарська, який контролюють терористи "ДНР", 28 лютого вибухнув метан. Двоє людей загинули.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР ДНР шахти Донбас
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