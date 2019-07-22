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На Донбасі трапилася трагедія: загинули українські воїни

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Двоє українських воїнів загинули на Донбасі, ще двоє отримали поранення у неділю, 21 липня, в результаті підриву на вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Водночас минулої доби один окупант загинув і двоє були поранені.

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"21 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із озброєння БМП і великокаліберних кулеметів", – зазначили в ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні раз:

  • поблизу населеного пункту Хутір Вольний – із озброєння БМП і великокаліберного кулемета.

На Донбасі трапилася трагедія: загинули українські воїни

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" невдало атакували ЗСУ на Донбасі. У ворога шість поранених.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
все там будете...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Войну некогда заканчивать, в стране выборы, затем коалиции, избрание премьера... К зиме начнут работать.
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hunt andres
hunt andres
Трагедия за транедией. Начинает походить на фарс. Может, уберетесь уже с Донбасса? Трагедии закончатся.
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