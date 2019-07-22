На Донбасі трапилася трагедія: загинули українські воїни

Двоє українських воїнів загинули на Донбасі, ще двоє отримали поранення у неділю, 21 липня, в результаті підриву на вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Водночас минулої доби один окупант загинув і двоє були поранені.

"21 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із озброєння БМП і великокаліберних кулеметів", – зазначили в ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні раз:

поблизу населеного пункту Хутір Вольний – із озброєння БМП і великокаліберного кулемета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" невдало атакували ЗСУ на Донбасі. У ворога шість поранених.

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