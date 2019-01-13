На Донбасі раптово розгорілися жорсткі бої: ЗСУ повідомили про проблеми

У неділю, 13 січня, після відносного затишшя на Донбасі знову розгорілися бої — протягом доби, у період із 00:00 до 18:00, терористи 10 раз обстріляли позиції ЗСУ.

У результаті один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Відзначається, що в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі вівся обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях у районі населеного пункту Красногорівка;

двічі з гранатометів і стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка;

тричі з гранатометів і великокаліберних кулеметів — у районі селища Піски;

із гранатометів і стрілецької зброї — поблизу селища Лебединський.

Також у смузі дії оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи скоїли обстріли по позиціях ЗСУ з гранатометів у районі населеного пункту Новгородське, із БМП-2, великокаліберних кулеметів — у районі селища Новотошківське.

"Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", — підкреслили в прес-службі, зазначивши, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Скріншот відео

Як писав OBOZREVATEL, 10 січня на Донбасі терористи три рази порушили режим припинення вогню. Того дня ЗСУ знищили одного окупанта та поранили двох.

11 січня терористи сім разів відкривали вогонь, змінивши тактику. Двоє українських військових отримали поранення.

12 січня російські окупаційні війська два рази проводили обстріли позицій ЗСУ, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

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