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На Донбасі раптово розгорілися жорсткі бої: ЗСУ повідомили про проблеми

23.5тЧитати матеріал російською

У неділю, 13 січня, після відносного затишшя на Донбасі знову розгорілися бої — протягом доби, у період із 00:00 до 18:00, терористи 10 раз обстріляли позиції ЗСУ.

У результаті один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Відзначається, що в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід":

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  • двічі вівся обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях у районі населеного пункту Красногорівка;

  • двічі з гранатометів і стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка;

  • тричі з гранатометів і великокаліберних кулеметів — у районі селища Піски;

  • із гранатометів і стрілецької зброї — поблизу селища Лебединський.

Також у смузі дії оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи скоїли обстріли по позиціях ЗСУ з гранатометів у районі населеного пункту Новгородське, із БМП-2, великокаліберних кулеметів — у районі селища Новотошківське.

На Донбасі раптово розгорілися жорсткі бої: ЗСУ повідомили про проблеми

"Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", — підкреслили в прес-службі, зазначивши, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Скріншот відео

Як писав OBOZREVATEL, 10 січня на Донбасі терористи три рази порушили режим припинення вогню. Того дня ЗСУ знищили одного окупанта та поранили двох.

11 січня терористи сім разів відкривали вогонь, змінивши тактику. Двоє українських військових отримали поранення.

12 січня російські окупаційні війська два рази проводили обстріли позицій ЗСУ, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуООСЗбройні сили України
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Проходил мимо
Проходил мимо
а пресс-служба ДНР пишет что ваша рота в полном составе отказалась выходить на позиции) Так и воюете)
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Проходил мимо
Проходил мимо
Он Алекс, То есть оправдать нечем поэтому как обычно включаешь истерику. Успокаивайся, меня твои истерические фантазии мало интересуют.
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Он Алекс
Он Алекс
Проходил мимо, ага, твой ватоскот грузом 200 в ростов .. ебланище ты пригожинское, тебя твои дети проклянут, если конечно они у тебя будут
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Какие бои нацисты? Ваш пидор повесился очередной))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Михайлов Александр, и я не вижу бовой, ватожопый. Потихоньку вырезают в Донецке обдроченцев по ночам, но то ж не бои.
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Жуков Жора
Жуков Жора
Пора бы уже поставит ополченцам нормальное вооружение. Чтоб утилизация хохложопых шла веселее. ))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Жуков Жора, так ты и так поставляешь, свои высеры)
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