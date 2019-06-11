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/Розслідування

На Донбасі пройшли нові криваві бої: у штабі ООС розкрили подробиці

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У зоні проведення ООС на Донбасі у вівторок, 11 червня, отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, із початку доби окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них:

  • двічі в районі населеного пункту Широкине, у напрямку Саханки – з автоматичного гранатомета і снайперської гвинтівки;

  • Водяне, у напрямку населеного пункту Ужівка – зі стрілецької зброї;

  • поблизу Пісків, з боку населеного пункту Веселе – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

  • у районі населеного пункту Південне, у напрямку шахти імені Гагаріна – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Карта ООС за 11 червня

Карта ООС за 11 червня

Прес-служба Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на околиці окупованого Первомайська (Луганщина) зафіксували сучасну російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 "Кредо-М1").

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Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
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Серебрякова Анна
Серебрякова Анна
Oгpoмноe спacибo вceм тем, ктo пoказaл мне этот чyдo-сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/05p8uw0 Пpосто пройдя прoстой oпpoс пoлyчилa пoчти полугoдовyю зapплату)) Пoльзyйтесь, покa eсть вoзможность=)
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Журба Валентина
Журба Валентина
кто ни будь с Ольго-помойки в курсе, чего у Вовы обострение? Кабаева не дает?
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений..." Я думаю, если бы подразделения РФ там были, и хотя бы раз обстреляли "доблестные охраинские войска", сводку в пресс-центре ООС делать было бы некому.
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