На Донбасі пройшли нові криваві бої: у штабі ООС розкрили подробиці

У зоні проведення ООС на Донбасі у вівторок, 11 червня, отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, із початку доби окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них:

двічі в районі населеного пункту Широкине, у напрямку Саханки – з автоматичного гранатомета і снайперської гвинтівки;

Водяне, у напрямку населеного пункту Ужівка – зі стрілецької зброї;

поблизу Пісків, з боку населеного пункту Веселе – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

у районі населеного пункту Південне, у напрямку шахти імені Гагаріна – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Карта ООС за 11 червня Прес-служба Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на околиці окупованого Первомайська (Луганщина) зафіксували сучасну російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 "Кредо-М1").

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