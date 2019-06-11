На Донбасі пройшли нові криваві бої: у штабі ООС розкрили подробиці

У зоні проведення ООС на Донбасі у вівторок, 11 червня, отримали поранення двоє українських військовослужбовців.
Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, із початку доби окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню.
"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них:
двічі в районі населеного пункту Широкине, у напрямку Саханки – з автоматичного гранатомета і снайперської гвинтівки;
Водяне, у напрямку населеного пункту Ужівка – зі стрілецької зброї;
поблизу Пісків, з боку населеного пункту Веселе – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
у районі населеного пункту Південне, у напрямку шахти імені Гагаріна – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
Карта ООС за 11 червня
Прес-служба Міноборони
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на околиці окупованого Первомайська (Луганщина) зафіксували сучасну російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 "Кредо-М1").
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